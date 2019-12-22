Edinilen bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda öğle saatlerinde üç ayrı noktada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen orman ekipleri ve itfaiye yangını söndürürken, küçük bir alan zarar gördü. Yangının üç ayrı noktada çıkması nedeniyle polis kundaklamadan şüpheleniyor.
Aydos Ormanı'nda üç ayrı noktada yangın çıktı
22.12.2019 - 14:56 | Son Güncelleme: 22.12.2019 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydos Ormanı’nda üç ayrı noktada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis kundaklamadan şüpheleniyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : aydos ormanı,yangın,kundaklama,
670346 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670346.aspx
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