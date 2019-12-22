Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda öğle saatlerinde üç ayrı noktada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen orman ekipleri ve itfaiye yangını söndürürken, küçük bir alan zarar gördü. Yangının üç ayrı noktada çıkması nedeniyle polis kundaklamadan şüpheleniyor.