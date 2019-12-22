Gaziantep’te yabancı uyruklu inşaat işçisi Enes Alramo (32), Güvenevler Mahallesi'nde çalıştığı inşaattaki boya kazanını karıştırırken patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 3 çocuk babası Alramo hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere Suriye’ye gönderilecek.