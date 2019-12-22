Gaziantep’te yabancı uyruklu inşaat işçisi Enes Alramo (32), Güvenevler Mahallesi'nde çalıştığı inşaattaki boya kazanını karıştırırken patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 3 çocuk babası Alramo hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere Suriye’ye gönderilecek.
İnşaatta boya kazanı patladı: 1 ölü
22.12.2019 - 15:33 | Son Güncelleme: 22.12.2019 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te bir inşaat işçisi, boya kazanının patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : inşaat,patlama,
670357 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670357.aspx
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