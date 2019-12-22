Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, peygamberler şehrindeki manevi mekanlara akın etti. Şanlıurfa’ya özellikle Doğu, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz bölgelerinden otobüslerle gelen yerli turistler de Dergah ve Balıklıgöl’ü mesken tuttu. Gezilerine Hz. İbrahim’in dünyaya geldiği mağarayı ziyaret ederek başlayan ziyaretçiler, kutsal olduğuna inanılan Balıklıgöl’e büyük ilgi gösterdi. Balıklıgöl kenarındaki satıcılardan balık yemi alan vatandaşlar, balıkları besledi. Bazı yerli ve yabancı turistler ise Ayn Zeliha Gölü’nde sandal keyfi yaptı. Balıkları besledikten sonra vatandaşlar, telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmediler.

Hafta sonunu fırsat bilerek Balıklıgöl’e geldiklerini belirten bir vatandaş, “Hafta sonunu fırsat bildik ve iş arkadaşlarımızla 4 aile birlikte Balıklıgöl’e geldik. Gezdik, dolaştık, balıklara yem attık, yarın da memleketimize döneceğiz. Gittiğimizde diğer vatandaşlara da tavsiye edeceğiz” şeklinde konuştu.