Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ümraniye Münevver Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Ailesiyle misafirliğe giden Fas uyruklu İlaf el Moumen, bilinmeyen bir nedenden 5. kattan asansör boşluğuna düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan kız çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

