Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankırı Ankara karayolu Tüney mevkiinde meydana gelen kazada, 37 SP 016 plakalı Ömer Özkur idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Tahir Kaya (60) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Ömer Özkur ve Hacı Özkur'un ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.