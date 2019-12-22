Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar, fırtına nedeniyle soba, doğalgaz zehirlenmeleri ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur.”
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
22.12.2019 - 19:09 | Son Güncelleme: 22.12.2019 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle soba, doğalgaz zehirlenmeleri ve çatı uçması gibi olumsuzluklara dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar, fırtına nedeniyle soba, doğalgaz zehirlenmeleri ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kaynak: İHA
Etiketler : ankara,uyarı,rüzgar,fırtına,
670390 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670390.aspx
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