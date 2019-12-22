Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar, fırtına nedeniyle soba, doğalgaz zehirlenmeleri ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur.”