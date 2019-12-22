Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar, fırtına nedeniyle soba, doğalgaz zehirlenmeleri ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur.”