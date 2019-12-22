Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla yarın Erzincan’da yapılacak olan sportif yatırımlara ilişkin protokol imzalanacak.

Erzincan’a toplamda 58 milyon 751 bin TL tutarında yapılacak yatırımlar şu şekilde:

5 adet (24*44 metre ölçüsünde) kapalı halı saha 3.750.000 TL

5 adet (24*44 metre ölçüsünde) açık halı saha 1.500.000 TL

12 adet açık basketbol sahası 720.000 TL

1 adet tip antrenman spor sahası 2.300.000 TL

1500 seyircili spor salonu 17.500.000 TL

Doğa sporları tesisleri 12.981.000 TL

Ergan Dağına Sporcu Kamp Merkezi, sentetik ve doğal çim yüzeyli futbol sahası ve ikili soyunma odası 20.000.000