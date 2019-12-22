Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesinde meydana geldi. Yusuf K. (19) idaresindeki 46 KZ 782 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki Özkan K. (19) yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özkan K. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Yusuf K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü
22.12.2019 - 23:08 | Son Güncelleme: 22.12.2019 - 23:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş,
670418 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670418.aspx
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