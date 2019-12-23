Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçe merkezinde bulunan Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Bülent Mamak (40), bakkal dükkanı işleten arkadaşı iki çocuk babası Murat Gökler (46) ile 01 GF 100 plakalı araç ile seyir halindeyken, plakası belirlenemeyen şahısların önünü kesmesi sonucu silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda mermi isabet eden Bülent Mamak olay yerinde, ağır yaralanan Murat Gökler ise ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis zanlıları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.