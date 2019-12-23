Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Doğan idaresindeki 59 TF 303 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Çörekçiler mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hayriye Doğan ve Zübeyde Bayhan yaralanırken, Bayram Doğan hayatını kaybetti. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.