Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şuuru kapanan ve nefes almakta güçlük çeken Yardımcı’ya ilk müdahaleyi yanındakiler yaptı. Çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Konyaaltı ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Yardımcı’ya oksijen desteğinde bulunuldu. Buradaki tedavi ile bilinci açılan Yardımcı, yaklaşık beş-altı saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Doktorlar, Yardımcı’nın nefes borusunu tıkayan çayın, yapılan ilk müdahale sırasında çıkarıldığını belirledi. Gözünü açtığında kendisini hastanede bulduğunu aktaran Yardımcı “Çay, nefes boruma kaçmış. İnsanoğlu işte. Ölümün ne zaman nereden geleceği belli olmuyor. Bir yudum çay bile en mutlu anında hastanelik edebiliyor” diye konuştu.