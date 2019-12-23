Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çift, akşam yemeğinin ardından marketten alışveriş yapmak için dışarı çıktı. Bir süre sonra kayınbabasını telefonla arayan damat, bir araç tarafından takip edildiklerini belirterek yardım istedi. Ardında çifte bir daha ulaşılamadı. Bunun üzerine polis ekiplerinden yardım istendi. Yapılan araştırmada, karı kocaya ait otomobil hasar verilmiş ve lastiği patlatılmış hâlde bir tarlada görüldü. Aramalar aracın olduğu Çınarcık Mahallesi’nde yoğunlaştırıldı. Köyün giriş ve çıkışları kontrol altına alındı, bölge drone ile havadan tarandı. Çift, dün gece saatlerinde bir ahırda bulundu. İkili, takip edildiklerini düşünüp araçlarını terk ettiklerini ve üç gündür ahırda saklandıklarını söyledi. Karı koca, ailelerine kavuştu. Selman Güneş İHA

