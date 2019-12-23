Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Beytüşşebap’ta oturan 11. sınıf öğrencisi Zeynep Çelik, pilotlarla tanışmak için can attığını anlatan bir mektup kaleme aldı. En büyük hayalinin pilot olmak olduğunu vurgulayan Çelik, mektubunu Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderdi. Komutanlık da duyarsız kalmayıp genç kıza çeşitli hediyeler yolladı. Ardında da Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Zeynep’i Konya’daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığına davet etti. Çelik, burada Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel ile bir araya geldi. Üssü dolaşan liseli, Türk Yıldızları’nın uçuş brifingine katıldı, akrotimin kullandığı NF-5 uçaklarından birinin kokpitine bindi, F-16 pilotlarıyla buluştu, Solotürk’ün nakliye uçağının içini dolaştı, savaş uçaklarının iniş ve kalkışlarını seyretti, simülatörde F-16 kullandı. Hayallerinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşayan Çelik “Orgeneral Küçükakyüz’e teşekkür ederim. İlk defa uçağa bindim” dedi.