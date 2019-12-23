Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Zaman zaman görüyoruz gözlerini kaybeden, dudağı 4-5 katına kadar çıkan, yüzü tanınmayacak hâle gelmiş insanların fotoğraflarını. İşte bu konuda uyarıyı, Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan yapıyor. Özkan “Sosyal medyada ‘Hollywood yanağı, Fransız askısı’ gibi cazip benzetmelerle kandırıyorlar. Oradaki fotoğrafların çoğu da photoshoplu. Yanlış estetik uygulamaları sonucu bize en sık göz ve göğüs estetiği mağduru hastalar başvuruyor. Gözlerini kaybetme tehlikesiyle gelenler bile var’” diyor.



Estetik yapan kuaförler var

Estetik mağduru kişilerin haklarını adliyede aradığını, kendilerinin de bilirkişi olarak görev yaptığını söyleyen Özlenen Özkan “Çok farklı vakalarla karşılaşıyoruz. Kendi alanı olmayıp da başka alanlarda ameliyat yapan hekimler, diş hekimleri, kuaförler bile estetik ameliyat yapıp, insanların yüzünü, göğüslerini bozuyor. Bu vakalar sonra eski hâllerine dönmek için bize başvuruyorlar. Yanlış işlemler bazen ölümle bile sonuçlanabiliyor. Bu ameliyatları yapacak insanların ciddi eğitimden geçmesi gerekiyor. Sertifika asla yetmez” diye uyarıyor.