Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli'de deprem oldu. Son dakika deprem haberi az önce geldi, işte son gelişmeler... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.58'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.