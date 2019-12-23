Tunceli'de deprem oldu. Son dakika deprem haberi az önce geldi, işte son gelişmeler... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.58'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Son dakika.. Tunceli'de deprem oldu
23.12.2019 - 03:19 | Son Güncelleme: 23.12.2019 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika deprem haberi az önce geldi. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte detaylar...
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