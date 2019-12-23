Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Aydın Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve MEB İstanbul İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen “Yeni Medya ve Aile Çalıştayı”nın sonuç raporu yayımlandı. Çalıştay raporunda özel yaşamın gizliliğinin korunması amacıyla sosyal medya alanına ilişkin bir etik kurul kurulması ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında üniversitelerde eğitim verilmesi önerildi. Rapora göre sahte hesaplar sayesinde bireyler sanal ortamda bulunmanın desteği ile dijital alanda nefret söylemine ve şiddete yöneliyor. Siber zorbalık konusunda farkındalık oluşturulması gerektiği ifade edilen raporda şu ifadelere yer verildi: İnsanlar yoğun bir şekilde nomofobi yaşamaktadırlar. Dijital narsizm, ego sörfü, Google takibi, Facebook depresyonu, internet siniri, teknolojinin bireylere kazandırdığı yeni alışkanlık ve sorunlardandır. Sosyal medyada günde iki saat geçirildiği düşünüldüğünde ve 3 milyar insanın bu mecraları kullandığı görüldüğünde etkisinin çok geniş çaplı olduğu görülmektedir. Sosyal medya insanları daha çok strese sokmakta, yirmi dakikalık Facebook kullanımının sonunda insanların ruh hâli inişe geçmekte ve sosyal medya depresyonu ortaya çıkmaktadır. Bunun için tedavi amaçlı uygulamalar kullanılmalı, sosyal medya okuryazarlığı dersi konmalı, alanla ilgili öğretmenler bu dersi vermelidir. İSTANBUL İHA