Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oldukça ilgi gören Ugandalı öğrenciler davuldan zile, kösten nakkareye kadar bütün aletleri çalıyor. Üniversite olarak kendilerine “Evrensel düşünen yereli gözeten” sloganını seçtiklerini anlatan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin “Mehter takımı geleneğini de bu manada yaşatmak istedik. Hem personelimizden hem de öğrencilerimizden karışık bir ekip kurduk. Üniversitemizde 50 farklı ülkeden 1.600 civarında yabancı uyruklu öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden de başvuranlar oldu. Onları da bünyemize katarak çok güzel bir ekip kurduk. Tarihimizde var olan mehter takımını evrensel ölçekte harmanlayarak çok tatlı bir takım ortaya çıkarmış olduk” dedi. Turizm işletmeciliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ugandalı İsmail Türabi de şunları söyledi: Önce kös çalmaya başladım. İki günde çözdüm bu işi. Sonra davula geçtim. Onu da çaldım. Nakkare de çalıyorum, yani her şeyi çalıyorum. Mehter takımıyla kendimi çok mutlu hissediyorum.