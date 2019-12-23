İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, saat 07.40 Bostancı-Beşiktaş, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
23.12.2019 - 07:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 - 08:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.
Etiketler : ido,ido seferleri,haberler,
670469 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670469.aspx
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