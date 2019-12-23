Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir organizasyon firmasına ait iş yerinde takılı unutulan çay ocağı, alev aldı. İş yerinin güvenlik alarmının ötmesi üzerine çevredeki vatandaşalar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen iş yeri sahibi de dükkanından duman çıktığını görünce ne yapacağını şaşırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen alevler, mahalle sakinlerine de derin bir nefes aldırdı.

İş yeri kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.