Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesinde geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park Ekibi görevlilerince, Ahmet A. isimli şahsın tek yumurta ikizi olan kardeşi Mehmet A'ya ait kimlik ile dolaştığı tespit edildi. Şahsın saat 00.30 sıralarında evde bulunduğu bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Adrese giden polis, kapıyı açan Emine T. isimli kadına evde kendisinden başka birinin olup olmadığını sordu. O sırada şahıs, polislere üzerinde Mehmet A. isminin yazdığı kimliği göstererek kendisinin Mehmet A. olduğunu söyledi. Şahsın tedirgin davranışlarından şüphelenen polis, şahsı polis merkezine götürerek parmak izini aldı. Şahsın daha öncesinde Ahmet A. olarak 11 kez parmak izinin alındığı, Mehmet A. olarak ise 3 kez parmak izinin alındığı tespit edildi. Şahsın açık kimlik bilgilerine ulaşılması için eski eşi G.B. isimli şahsa fotoğraf teşhisi yaptırılarak, gerçek kimliğinin Ahmet A. olduğu tespit edildi.

Ayrıca şahsın cezaevi firarisi olduğu ve göçmen kaçakçılığı yapma, güveni kötüye kullanma, bilişim sistemler kullanılması suretiyle hırsızlık, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tehdit, şantaj, dolandırıcılık, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık gibi 16 suçtan aranıyor olduğu anlaşıldı. Yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.