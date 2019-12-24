Camikebir Mahallesi 657.Sokak'ta bulunan bir beyaz eşya tamircisinde ocakta unutulan yemek yoğun dumana neden oldu. Mahalle sakinlerini tedirgin eden dumanın ihbar edilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE) geldi. İtfaiye ekipleri, iş yerine girerek dumana neden olan piknik tüpü ile tencereyi dışarıya çıkardı. İş yerindeki yoğun duman bir vantilatör yardımıyla tahliye edildi. İş yerinde bulunan bir köpek de kurtarıldı.
Ocakta unutulan yemek mahalleyi ayağa kaldırdı
24.12.2019 - 01:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 - 01:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce'de bir iş yerinden çıkan yoğun duman, mahalle sakinlerini korkuttu.
Etiketler : düzce,düzce yangın,
670653 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670653.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER