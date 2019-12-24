Hüyük köyü yolu üzerinde bulunan ve beton imalatı yapan bir fabrikanın kulübesi şiddetli rüzgar nedeniyle yola savrulurken çimento silosu da devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri kulübeyi yoldan iş makinesi yardımıyla kaldırdı. Fabrikada maddi hasar oluştu
Şiddetli rüzgar fabrikaya zarar verdi
24.12.2019 - 01:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 - 01:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar bir fabrikanın kulübesi ve çimento silosunu uçurdu.
Etiketler : sivas,sivas rüzgar,
670654 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670654.aspx
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