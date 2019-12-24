Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hüyük köyü yolu üzerinde bulunan ve beton imalatı yapan bir fabrikanın kulübesi şiddetli rüzgar nedeniyle yola savrulurken çimento silosu da devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri kulübeyi yoldan iş makinesi yardımıyla kaldırdı. Fabrikada maddi hasar oluştu