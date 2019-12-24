Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 3 Aralık günü 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç’un (35) yargılanmasına dün başlandı. Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık, duruşma salonuna Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Hakkında “Canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Arduç, mahkemede şunları söyledi: Daha önce bir ilde tecavüze uğradım. Bunu kimseye söyleyemediğim için İstanbul’a gittim. Orada üç kişi bana yatacak yerimin olmadığından yardım edeceklerini söyledi ve onlar da tecavüz etti. Sonrasında insanlara karşı kin ve nefret duydum. Bütün kötülükleri insanlardan intikam almak için yaptım. Tecavüz hariç bütün suçları işlemek istedim. Kedileri ve köpekleri trenin önüne atarak öldürdüm. 2005 yılında Dinçer Akçevre’yi sebepsiz yere bıçakladım ve öldürmek istedim. Hırsızlık yapıp başkalarının üzerine attım. İnsanlara kötülük yapmak için her şeyi düşündüm.

“KENDİME LAF GEÇİREMİYORUM”

19 seneden sonra açık cezaevine geçince karşıma ilk çıkanı öldürmeyi planladım. Olay günü çaldığım bıçakla karşıma ilk çıkanı öldürmek istedim. Ceren’i ben seçmedim, tanımıyorum. Ondan önce başkasını takip ettim, öldüremedim. Sahilde de birisini öldürmek istedim. Sonra Ceren’i gördüm, takip ettim ve evinin girişinde iki defa bıçakladım. Ardından sahil tarafına doğru kaçtım. Benim akli dengem yerinde değil. Kendime laf geçiremiyorum. Bir gün sonra çorba içmek istedim, iş yerindeki bana patronunun olmadığını söyledi. O sırada farklı birisi gelerek çorbacıya beni sordu ve takip edip yakalattı. Halk bana saldırdığı için polis üstümü aramadı. Polisin boğazına bıçak sapladım. İki polisi de öldürmek istedim.

“BENİ TEDAVİ ETTİRİN”

Çift kişiliğim var. Bunun sebebi de insanlara karşı olan kıskançlığım. Öldürme arzusu benim elimde değil. Pişman değilim ama vicdanım sızlıyor. Kendimi öldürmemek için gece yatarken bıçağı saklıyordum. Açığa çıkmak için görüştüğüm psikoloğa kaçacağımı söyledi. Sırf açığa çıkabilmek için her şeye sabrettim. Beni tedavi ettirin. Bırakırsanız yine suç işleyeceğim. O yüzden tedavi ettirin.

Dava, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için 20 Ocak 2020’ye ertelendi.

CEREN'İN SON SÖZÜ: BIÇAKLANDIM

Maktulenin babası Yılmaz Özdemir ise sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu belirterek “En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi. Eşi Güfer Özdemir de aynı talepte bulunup “Benim kızımdı, şimdi bütün Türkiye’nin kızı oldu. Şikâyetçiyim, en ağır cezayı almalı” diye konuştu. Abla Gizem Özdemir, kardeşi Ceren’in son sözünün “Abla bıçaklandım” şeklinde olduğunu belirterek “Anahtarı attım, sanığı gördüm, tedirgindi, etrafına bakıyordu. Ben de tedirgin olup aşağı inmek isterken Ceren’in çığlığını duydum. Duvara yaslanmış kanlar içindeydi” şeklinde ifade verdi.

ETER ALMAK İSTEMİŞ

Mahkemede şahitlerin de ifadesine başvuruldu. Şahitler şunları dedi:

S.B: Eşimle kaldırımda yürüyorduk. Sakalsız biri duvardan atladı. ‘Bu neyin nesi’ dedik. Eşim ‘Bulaşma’ dedi. Şahıs kaçtı, polisi aradık.

E.D: Evimin kapısına gelerek beni eşime sormuş. Eşim evde olmadığımı söylemiş. Zanlı buna rağmen evimin çevresinden ayrılmamış. Kendisini tanımıyorum.

M.A: Çalıştığım veteriner kliniğine geldi. Hayvanları bayıltmak için eter istedi. Olmadığını söyledim. Bu konuda ısrarcı oldu. Daha sonra iş yerinden ayrıldı.

Şahit beyanlarını kabul eden sanık Arduç “Eteri hayvanları ve insanları öldürmek için sordum” diye karşılık verdi.