Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de Tahtalı Barajı isale hattındaki dev borunun patlaması sonucu kentin üç büyük ilçesi olan Karabağlar, Gaziemir ve Buca ilçeleri susuz kaldı.

Kesintiden Konak ve Bornova ilçelerinin bazı bölümleri de etkilendi. Vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tankerlerle dağıtılan suları doldurma yarışına girerken, tankerlerin üzerinde yazan “Su içilmez” yazısı ise dikkat çekti. Tankerleri yakalayamayan kimi vatandaşlar da belli noktalardaki kuyulardan su almaya çalıştı.





Öte yandan susuz kalan cami cemaati, yağmur suyu borusundan gelen suyla abdest almak zorunda kaldı. Susuz kalan İzmirliler, banyo ve yemek yapamadıklarını, suların kesileceğinden haberdar olmadıklarını ve mağdur durumda kaldıklarını belirtti.

Susuzluktan nasibini alan vatandaşların bazıları da hayırseverler tarafından getirilen tankerde su kalmayınca hayal kırıklığı yaşadı.

Yarın su verilecek

Arızanın yaşandığı ilk saatlerden itibaren 30 kişilik ekiple üç vardiya halinde aralıksız çalışan İZSU Genel Müdürlüğünün teknik birimleri, çelik boruların kaynak işlemlerinin ardından betonlama işlemine geçecek. Kazılan yerin kapatılmasıyla birlikte hatta su verileceği, yetkililerin kesinti yapılan bölgelere en geç yarın sabahtan itibaren su verilmesinin planlandığı duyuruldu. Bu süreyi daha da öne çekebilmek içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.