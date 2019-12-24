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İstanbul'da banka soygunu girişimi
24.12.2019 - 17:19 | Son Güncelleme: 24.12.2019 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye ateş etti. Zanlı, olay yerine kısa sürede gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
Etiketler : avcılar,
670793 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670793.aspx
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