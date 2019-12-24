Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı Onur Koç, eski binbaşı Hasan Bilgin, eski yüzbaşı Kadir Acar ve eski üsteğmen Musa Köse, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada müşteki TBMM avukatı ile sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Onur Koç, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve darbe girişimine katılmadığını iddia etti.

Terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini belirten sanık Koç, "Ben İzmir'e komando kursuna katılmak için gitmiştim. Orada mahrem imamlarla irtibat kurmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Müşteki TBMM avukatı, sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirerek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

23 sanık hapis cezasına çarptırılmıştı

Davada 19'u ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 23 sanık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davanın sanıklarından eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı tutuklu sanık Onur Koç, eski binbaşı Hasan Bilgin ve eski yüzbaşı Kadir Acar'ın "cebir ve şiddet kullanarak Anayasa'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmedilmişti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu sanık eski üsteğmen Musa Köse'ye 9 yıl hapis cezası vermişti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "cebir ve şiddet kullanarak Anayasa'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından kurulan mahkumiyet kararını, 4 sanık yönünden "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan derdest soruşturmalar bulunduğu gerekçesiyle yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.