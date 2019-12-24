Şırnak Cudi Dağı eteklerinde bulunan Üçkiraz mevkisinde kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün meydana geldiği alanda 2 işçiden biri toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Şırnak’ta kömür ocağında göçük
24.12.2019 - 19:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 - 19:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ta bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte toprak altında kalan bir işçiyi arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : şırnak,kömür ocağı,
670808 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670808.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER