Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Cudi Dağı eteklerinde bulunan Üçkiraz mevkisinde kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün meydana geldiği alanda 2 işçiden biri toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.