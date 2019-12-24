Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, cadde ve sokaklarda çökmelere neden oldu. Kapısuyu Mahallesi'nde yağış nedeniyle yolda toprak kayması meydana geldi. Yolun çökmesiyle trafik tek şeritten devam ediyor.