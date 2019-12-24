Olay, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, cadde ve sokaklarda çökmelere neden oldu. Kapısuyu Mahallesi'nde yağış nedeniyle yolda toprak kayması meydana geldi. Yolun çökmesiyle trafik tek şeritten devam ediyor.
Samandağ'da aşırı yağış sonrası yol çöktü
24.12.2019 - 22:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 - 22:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde aşırı yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : samandağ,ev,çökme,
670835 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670835.aspx
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