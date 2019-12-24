Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi ve Tekebaşı Anaokulu’nda aşırı yağışlardan dolayı 25 Aralık 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil ilan edilmiştir” denildi.