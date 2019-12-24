Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi ve Tekebaşı Anaokulu’nda aşırı yağışlardan dolayı 25 Aralık 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil ilan edilmiştir” denildi.
Samandağ’da bir okula aşırı yağış tatili
24.12.2019 - 22:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 - 22:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı bir okulda eğitime 1 gün ara verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : samandağ,okul,yağış,
670838 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670838.aspx
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