Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında saat 22.35’te 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 14 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Tekirdağ kent merkezinde de hissedilirken, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.
Marmara Denizi’nde deprem
24.12.2019 - 23:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 - 23:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Marmara Denizi,deprem,
670840 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670840.aspx
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