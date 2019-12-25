Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İhsan Aytek başkanlığında, Ege ve Pamukkale üniversiteleri ile Paris Doğa Tarihi Müzesinden paleoantropolog ve paleontolog ile jeologların da içinde bulunduğu akademisyen ekip, Denizli’de başlattıkları yüzey araştırmalarını sürdürüyor. Farklı bölgelerde devam eden araştırmalarda, 1,2 ila 9 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilen 8 farklı hayvan fosili tespit edildi. Miyosen dönem olarak 9 ila 7 milyon yıl öncesine tarihlendirilen döneme ait 3 farklı boynuzlugil ile bir zürafa fosili bulunurken, pleyistosen dönem olarak 1,2 milyon yıl öncesine tarihlendirilen at, geyik, gergedan ve mamut fosili de bulundu. Dr. Öğretim Üyesi Aytek, “Bu sene bizim için en önemli buluntu mamut ve gergedan fosilleri oldu. Özellikle gergedan ve mamut çok önemli. Zira bu dönem için gergedan buluntusu Anadolu’da çok az. Dolayısıyla bunlar Anadolu’nun da faunasını zenginleştiriyor. Bu fosiller bize buz devrinin hüküm sürdüğü pleyistosen dönemde Denizli’de mamutların da dolaştığını gösteriyor” dedi. Buldukları mamut fosilinin alt çeneden ibaret olduğuna dikkati çeken Aytek, Avrupa’da bile bu kadar iyi korunmuş bir alt çene olmadığını, bu açıdan önemli bir keşfe ulaştıklarını dile getirdi.