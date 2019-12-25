Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışta konuşan İhlas Vakfı Su Kuyuları Koordinatörü Mustafa Sertel, Afrika’nın yüzölçümü olarak en büyük ülkesi Sudan’da kırsal ve çöl bölgelerinde yaşayan halkın yoksulluktan dolayı suya ulaşmakta zorluk çektiğini belirterek İhlas Vakfı olarak bölge halkını hem suya hem de ibadethaneye kavuşturduklarını söyledi. Sertel, su kuyusu ve cami için bağışta bulunan hayırseverlere de teşekkür etti. Ardından besmele, dua ve tekbirlerle su kuyusu ve cami açılarak bölge halkının hizmetine sunuldu. Açılan su kuyusundan ve camiden istifade eden bölge halkı “Su gibi aziz olun, Allah razı olsun” dualarını başta İhlas Vakfına, İhlas camiasına ve hayırseverlere gönderdi. İSTANBUL İHA