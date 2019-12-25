Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da narkotik polisleri zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Kentte son olarak polis ekiplerine, havalimanından ülkeye uyuşturucu madde sokulacağı yönünde bilgi geldi. Konuyu öğrenen Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Fas’ın Kasablanka şehrinden Antalya Havalimanına gelen S.B.D, Z.B, A.J ve A.M. uçaktan iner inmez gözaltına alındı. Görevliler tarafından sorgulanan şüpheliler, üzerlerinde uyuşturucu madde bulunmadıklarını iddia etti. Buna inanmayan narkotik ekipleri, zanlıları hastaneye götürüp tomografilerini çektirdi. Görüntülerde, mide ve bağırsaklarında kapsüller olduğu gözlendi. Normal yolla çıkarttırılan 10 gram ağırlığındaki 400 kapsülün içerisinde marok esrar (Fas esrarı) olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, şu ana kadar el konulan esrar miktarının 3 kilo 400 gram olduğunu aktardı. Müşahede altında tutulan şahısların, vücutlarında bulunan uyuşturucu dolu kapsülleri çıkarma işlemi devam ediyor. Zanlılar daha sonra cezaevine gönderilecek.



ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

Faslıların, vücudunda bulunan kapsüller tomografiye böyle yansıdı. Zanlılar şu ana kadar 3 kilo 400 gram ağırlığındaki uyuşturucuyu doğal yolla dışarı çıkardı. Şahısların gözetimi sürüyor.

Yağmur Yıldız-Gazi Taş İHA