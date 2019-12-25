Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de Tahtalı Barajı isale hattındaki dev borunun patlaması sebebiyle iki gündür Karabağlar, Gaziemir ve Buca ilçelerine su verilemedi. Kesintiden Konak ve Bornova ilçelerinin bazı bölümleri de etkilendi. Vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tankerlerle dağıtılan suları doldurma yarışına girerken, tankerlerin üzerinde yazan “Su içilmez” yazısı ise dikkat çekti. Belediyenin yanı sıra bazı hayırseverler de tankerlerle su dağıttı. Tankerleri yakalayamayan kimi vatandaşlar da belli noktalardaki kuyulardan su almaya çalıştı. Cami cemaati de yağmur suyu borusundan gelen suyla abdest almak zorunda kaldı. Susuz kalan İzmirliler, banyo ve yemek yapamadıklarını, suların kesileceğinden haberdar olmadıklarını ve mağdur durumda kaldıklarını belirtti. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi 22 Aralık Pazar günü üç ilçede su kesintisine sebep olan arızanın giderildiğini bildirdi. İZSU ekipleri, hattı 40 saatte yeniden çalışır hâle getirdi ve ana hatta su vermeye başladı. İzmir İHA