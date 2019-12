Türkiye Gazetesi

Kaza, Gürün-Pınarbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van'dan Ankara'ya gitmek için yola çıkan H.B. yönetimindeki yolcu otobüsü, Pınarbaşı'na 35 kilometre kala kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Vedat A., Faruk D., Uğur S., Numan Ç., İsmetullah M., Hasan K., Sümeyye F., Halil İbrahim Y., Said K., Hayrullah B., Eray B., Mustafa O., Hacı E., Melike Y., Atacan T., Erdal O., Hubri O., Sema O., Duran T., Refik Ç., Faik A., Murat S. ve Yunus C. ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından Pınarbaşı-Gürün yolu ulaşıma kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.