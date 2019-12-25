Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da meydana gelen sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar TGRT Haber canlı yayına katılarak son durum hakkında bilgi verdi.

Karalar yaptığı açıklamada, “Bütün Adana’ya geçmiş olsun. 2 gün olağanüstü yüksek miktarda yağmur yağdı. Adana’ya bugüne kadar en fazla metre kareye 127 kilogram yağış meydana gelmişti. Bu yağmur 127 kilogramı geçti. Adana’da hiç böyle bir şey daha önce olmadı. Mağdur olan vatandaşlarımıza arkadaşlarımız evlerden çıkardılar. Herhangi bir can kaybı olmadı ama ciddi anlamda bir maddi kayıp meydana geldi. 7-8 ilçe yağıştan etkilendi. Evlerden mahsur kalan vatandaşımız kalmadı. Herhangi bir can kaybı olmadı. Okullardaki sular tahliye ediliyor. Çalışmalar neticesinde herhangi bir değişiklik olmazsa tatil olmasına gerek kalmayacağını düşünüyorum. Ama bunun kararını vali verecektir. 48 saattir uyulmadan çalışılıyor” ifadelerini kullandı.