Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Gümüş Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Caddede iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Y. (43), Ş.K. (37), F.Y. (24) ve İ.Y. (22) yaralandı. Yakınları ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradan Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan M.Y. ve Ş.Y. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan K.A. ve A.A polis tarafından aranıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Çubuk'ta silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
25.12.2019 - 16:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Gümüş Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Caddede iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Y. (43), Ş.K. (37), F.Y. (24) ve İ.Y. (22) yaralandı. Yakınları ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradan Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan M.Y. ve Ş.Y. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,Çubuk,silahlı kavga,
670985 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670985.aspx
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