Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, bu geceden itibaren bölgede görülecek yağışların Siirt ve Şırnak’ta bin 400 ve üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Uyarıda vatandaşların olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.