Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklartepe Mahallesi’nde bulunan Ayane Dağı’nda çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Yangının mahalledeki yerleşim yerlerine yakı olması mahalle sakinlerini korkuttu. Yangının daha da büyümesinden endişe eden mahalle sakinleri Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan ekipler Ardeşen ilçesine bağlı Eski Armutluk köyünde de çıkan yangına müdahale ediyor.