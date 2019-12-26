Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağanak yağışların etkisinde kalan Adana, Venedik gibi oldu. Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı, ilçeler arası yollar kapandı ya da çöktü, tarım arazileri suya gömüldü. Meteoroloji, önceki gün metrekareye 147 kilogramlık yağış düştüğünü açıkladı. Bu rakam şehirde 1963’ten bu yana ölçülen günlük en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti. İki günlük yağış ise metrekareye 250 kilogramı buldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Acil ihtiyaçlar için kaynak aktardık” dedi.

Vatandaşın sıkıntılarını en aza indirmek için ASKİ ekipleri gece boyunca mesai yaptı. Ekipler, PTT Evleri Mahallesi’nde evlerinde mahsur kalan 75 vatandaşı kurtardı. Sağanaktan etkilenen sekiz kişi hastanelere başvurdu. Yeşil Bulvar’daki DSİ’ye ait sulama kanalının taşması sonucu Kozan Caddesi’nde araçlar sular altında kaldı. Seyhan Çaputçu Mahallesi’nde tarlalarda çalışan ve çadırda kalan yaklaşık 100 mülteci kurtarılarak bir taziyeevine yerleştirildi. Seyhan’da üç evde kısmi hasar oluştu. Bu arada polis telsizlerden birim amirlerine yapılan anonslarda izinli personelin göreve gelmesi istendi.

İŞ MAKİNESİYLE EKMEK

Su baskını sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara, iş makinesiyle ekmek dağıtıldı. Yüreğir Levent Mahallesi Muhtarı Karani Omput, belediyeye ait iş makinesinin kepçesine binerek belediye tarafından gönderilen ekmekleri ev ev dağıttı.

Kahramanına koştu

Sarıçam’da Sabri Talha Kocamanla (8), evden bakkala geri dönerken yolda sele kapılmış, otobüs şoförü Fatih Çakıcıoğlu, çocuğun hayatını kurtarmıştı. Dün taburcu edilen Sabri, eve gitmeden kendisini kurtaran Çakıcıoğlu’nun evine gitti. Küçük Sabri, kahramanının elini öperek hayatını kurtardığı için teşekkür etti.