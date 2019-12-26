Sincik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Aralık 2019 Cuma günü, ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı ve Karasu Köyü okulları 1 gün süreyle tatil edilmiştir” ifadeleri kullanıldı
Sincik’te okullar 1 gün tatil edildi
26.12.2019 - 18:01 | Son Güncelleme: 26.12.2019 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Etiketler : Sincik,
671185 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671185.aspx
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