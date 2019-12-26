Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskoçya'da bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek isteyen bir çift, ultrasondaki görüntü karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

İskoçya'nın Glasgow şehrinde yaşayan Tom Dowie ve Caitlin Welsh çifti, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için doktora gitti.

19 haftalık hamile olan Welsh kontrole alınırken, Dowie ise o anları görüntülemek için kamerasına sarıldı.

BABASINA MESAJ GÖNDERDİ

Ultrasonda bebeğin görüntüsü ortaya çıktığında çift gözlerine inanamadı. Rock müzikle özdeşleşmiş el hareketini yapan bebek, adeta babasına mesaj gönderdi.

Sıkı bir Rock müzik bir hayranı olan 29 yaşındaki Tom, sıra dışı görüntü karşısında gözyaşlarını tutamazken, işlemi gerçekleştiren doktor daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR



Bebeğin cinsiyetinin sürpriz olarak kalmasına karar veren çift, ultrason görüntüsünü ise fotoğrafladı. Çift, söz konusu görüntüyü sosyal medyada da paylaşırken, görüntü binlerce kez paylaşıldı.