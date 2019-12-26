Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, “Nilüfer 19 Mayıs Mahallesi Meral Muammer Ağım Ortaokulundan Dörtçelik Çocuk Hastanesine öksürme ve bulantı şikâyetiyle 6 çocuğun intikâl ettirildiği haberi üzerine olayın meydana geldiği yere emniyet birimleri intikâl etmiştir. İsmi geçen okul bahçesinde nereden geldiği belli olmayan bir sebepten ötürü çocukların fenalaştığı anlaşılmıştır. Şu ana kadar ilimizde bulunan Tıp Fakültesi Hastanesine 17, Dörtcelik Hastanesine 32, Şehir Hastanesine 19, Şevket Yılmaz Hastanesine 8, Medicabil Hastanesine 2 öğrencimiz ambulanslarla sevk edilmiş ve kadar 78 çocuğun tedavisini yapılmış olup hayatî tehlikelerinin olmadığı anlaşılmıştır. Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından belirtilen yerde yapılan incelemede herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Konunun her yönüyle aydınlatılması için araştırmalar devam etmektedir” dedi.