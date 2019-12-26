Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ın Göksun'da, etkili olan kar yağışıyla ilçenin Saraycık mevkisinde, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) bölgeyi besleyen 154 bin voltluk elektrik iletim hattının kopması ve direklerin devrilmesi sonucu 2 gündür yaşanan kesintinin ardından çalışma yapan ekipler, yapılan onarımın ardından farklı bir hattı devreye aldı.

Hatta enerji verilmesinin ardından ilçe merkezine elektrikler geldi.

Ekiplerin, Saraycık bölgesindeki bölgeyi besleyen 154 bin voltluk hattı da devreye almak için çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan ekiplerin bölgede devrilen ve telleri kopmuş elektrik direklerinin onarımını da sürdürdüğü öğrenildi.