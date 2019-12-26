Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün ara verildi.

Sincik ilçesinde, dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Sincik Kaymakamlığı ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı ve Karasu köylerinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 3 ilçedeki bazı okullarda eğitime ara verildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde bazı mahallelerdeki okullarda kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.