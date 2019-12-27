Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Kasımpatı Sokak’ta, Aytaç B., Emre Taşkın ve Yusuf İ. arasında bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında tartışma çıkmış, tartışma sonrasında Aytaç B., belindeki silahı çekerek Emre Taşkın ile Yusuf İ.'ye sokak ortasında kurşun yağdırmıştı. Aytaç B. olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yaralı Emre Taşkın ve Yusuf İ. ise hastaneye kaldırılmıştı. Emre Taşkın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.