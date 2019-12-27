Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturcu ticareti yapan S.C.G. isimli şüpheliyi takibe aldı. Ekipler yaklaşık 3 aylık takip sonucunda S.C.G.'yi sabah saatlerinde uykuda gözlatına aldı. S.C.G.'nin evinde soba içerisinde piyasa değeri 500 bin TL olan 4 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.C.G emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu sobanın içinde ele geçirildi
27.12.2019 - 11:23 | Son Güncelleme: 27.12.2019 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da polis ekipleri, 3 aydır takip ettikleri zehir tacirini şafak vakti uykuda gözaltına aldı. Şüphelinin evinde piyasa değeri 500 bin TL olan 4 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi.
Etiketler : Bursa,
671332 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671332.aspx
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