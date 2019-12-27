Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri, Diyarbakır - Şanlıurfa kar ayolu üzerinde durdurdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerine saklanmış 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.