Edinilen bilgiye göre, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri, Diyarbakır - Şanlıurfa kar ayolu üzerinde durdurdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerine saklanmış 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’da kaçak sigara operasyonu
27.12.2019 - 11:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde durdurulan bir araçta 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Etiketler : Şanlıurfa,
671336 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671336.aspx
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