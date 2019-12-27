Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taşlıçay’da kurtların şehre inmesi kameralara yansıdı. Hastahane bahçesine kadar giren kurtlar, burada ürkerek şehri terk ediyorlar. Aynı ilçede farklı iki yerde görülen kurt sürüleri ilçede, gündüz yolculuk yapan bir şoför tarafından da görüntülendi.

Taşlıçay’da tedirginlik oluşturan kurtların, aç oldukları için şehir merkezine kadar geldikleri belirtildi.

İlçede özellikle gece geç saatlerde yalnız dolaşılmaması uyarıları yapıldı.