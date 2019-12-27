Balıkesir Valiliği tarafından yapılan uyarıda, Balıkesir bölgesinin 28-29 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde hafif, yüksek kesimlerde orta kuvvette zirai don olayı beklendiği açıklandı. Zirai don riski beklenen kesimlerde zirai faaliyette bulunan üreticilerin yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
Balıkesir’de zirai don uyarısı
27.12.2019 - 22:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada zirai don uyarısı yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir,zirai don,
671437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/671437.aspx
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